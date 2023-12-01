Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия

Движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"ХАМАС нарушило оперативную паузу и, кроме того, открыло огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу армейская пресс-служба дважды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах близ сектора Газа и перехвате системой ПВО по меньшей мере одного снаряда, выпущенного из анклава по израильской территории. Сигналы ПВО прозвучали в граничащих с сектором районах впервые с 24 ноября.

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