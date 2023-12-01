ЦАХАЛ опубликовал карту Газы для облегчения эвакуации жителей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала карту сектора Газа с новым делением на кварталы и районы, для того чтобы облегчить эвакуацию жителей анклава. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Уважаемые жители Газы! Пожалуйста, обратите внимание на карту и найдите на ней номер квартала, в котором вы проживаете или рядом с которым вы находитесь в настоящий момент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям необходимо выполнять указания ЦАХАЛ, которые будут появляться в средствах массовой информации.

1 декабря стало известно, что спецслужбы Израиля планируют разыскать и уничтожить лидеров палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру после окончания военной операции в секторе Газа.

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