Эрдоган готов принести мир на Ближний Восток

Турция готова взять на себя любую ответственность для урегулирования кризиса в Газе.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция готова взять на себя любую ответственность в ходе процесса [урегулирования]. Я хотел бы еще раз озвучить наши девизы: "Мир больше пяти [членов СБ ООН]" и "Более справедливый мир возможен", - сказал турецкий лидер.

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