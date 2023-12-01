https://news.day.az/world/1618749.html В Газе погиб оператор агентства «Anadolu»
В Газе погиб оператор агентства «Anadolu»
Работавший в Газе оператор турецкого государственного информационного агентства "Anadolu" Мунтасир ас-Савваф погиб в результате авиаудара Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Anadolu".
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