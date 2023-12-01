В Газе погиб оператор агентства «Anadolu»

Работавший в Газе оператор турецкого государственного информационного агентства "Anadolu" Мунтасир ас-Савваф погиб в результате авиаудара Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Anadolu".

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