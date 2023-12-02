США продолжат работу по возобновлению гуманитарной паузы в Газе

Министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским и британским коллегами по итогам прошедших в штате Калифорния переговоров, посвященных альянсу AUKUS, заявил, что Вашингтон продолжит работать с Каиром и Дохой над возобновлением гуманитарной паузы в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы продолжим работать с Израилем, Египтом и в Катаре для возвращения к гуманитарной паузе", - отметил Остин.

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