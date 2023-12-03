Будущее соглашения ЕС-МЕРКОСУР оказалось под вопросом из-за Аргентины

Аргентина внесла сумятицу в усилия ЕС по заключению соглашения о свободной торговле между странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай), пишет газета Politico, передает Day.Az.

Заключить соглашение на следующей неделе будет невозможно, потому что требуется одобрение нового правительства Аргентины по вопросам ограничения вырубки лесов. В результате переговоры отменены, как и визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на встречу МЕРКОСУР в четверг.

Во время своей президентской кампании Хавьер Милей угрожал выйти из МЕРКОСУР. Он назвал союз "феноменальным провалом" и охарактеризовал его как "низкосортный таможенный союз, который создает торговые диспропорции и наносит ущерб своим членам".

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