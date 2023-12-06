Нетаньяху отверг возможность международного участия в демилитаризации Газы

Сектор Газа по окончании израильской военной операции должен оставаться демилитаризованным.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, обеспечить это может только Армия обороны Израиля, а любое международное участие недопустимо.

"Еще одно слово о том, что будет после ХАМАС. Газа должна быть демилитаризована, и эту демилитаризацию может обеспечить только одна сила - Армия обороны Израиля. Ни одна международная сила не может быть ответственна за это", - заявил он на пресс-конференции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!