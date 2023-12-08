Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимом Барроуном.

Как передает Day.Az, об этом Армен Григорян написал на своей странице в Facebook.

На встрече, состоявшейся в рамках рабочего визита Армена Григоряна в Лондон, стороны отметили динамику развития армяно-британских отношений, официальный старт стратегического диалога между двумя странами, подчеркнув, что это свидетельствует о готовности Еревана и Лондона максимально использовать имеющийся потенциал.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации с безопасностью в регионе и вокруг Армении. Я представил усилия Армении по урегулированию армяно-азербайджанских отношений и установлению мира", - написал Армен Григорян.

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