Армен Григорян встретился с советником премьера Великобритании
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился с советником премьера Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимом Барроуном.
Как передает Day.Az, об этом Армен Григорян написал на своей странице в Facebook.
На встрече, состоявшейся в рамках рабочего визита Армена Григоряна в Лондон, стороны отметили динамику развития армяно-британских отношений, официальный старт стратегического диалога между двумя странами, подчеркнув, что это свидетельствует о готовности Еревана и Лондона максимально использовать имеющийся потенциал.
"Состоялся также обмен мнениями по ситуации с безопасностью в регионе и вокруг Армении. Я представил усилия Армении по урегулированию армяно-азербайджанских отношений и установлению мира", - написал Армен Григорян.
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