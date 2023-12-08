Главы МИД стран ЕС обсудят будущее Газы

Европейская внешнеполитическая служба подготовила для обсуждения на Совете ЕС по иностранным делам 11 декабря документ с "вариантами организации будущего и стабилизации Газы".

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил Петер Стано, представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Это вклад в дискуссию, во внутренние дебаты государств-членов с целью представлять, в каком направлении они желают двигаться, как они видят подходы союза к ряду вопросов. И это деятельность ЕС в отношении того, что мы договорились определять как "день после" в Газе", - сообщил пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Стано добавил, что "на основе этого документа министры (иностранных дел - ИФ) обсудят и решат, какое направление должен выбрать ЕС".

Отвечая на вопрос, он пояснил, что это рабочий документ, предназначенный для государств-членов. В нем содержатся "различные предложения". Обнародовать этот документ не планировалось.

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