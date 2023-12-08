https://news.day.az/world/1620651.html Сотни армянских фур все еще стоят у "Верхнего Ларса"
Сотни армянских фур все еще стоят у "Верхнего Ларса"
Порядка 1,5 тыс армянских фур ожидают проезда через ПП "Верхний Ларс" с грузинской и российской сторон.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян.
Ранее он же заявил, что около 800 ждут на территории Грузии и уже 900-со стороны России.
Напомним, что уже несколько дней армянские грузовики не могут проехать через КПП Верхний Ларс. Причина, как утверждается, - нарушение фитосанитарных норм.
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