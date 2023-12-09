Армия США получила на вооружение новые высокоточные ракеты Increment 1 Early Operational Capability.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал Defense News.

"Армия США объявила сегодня о доставке следующего поколения высокоточных ракет дальнего действия", - заявил представитель одного из американских подразделений.

Increment 1 Early Operational Capability представляют из себя высокоточные ракеты, способные запускаться на платформе реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Радиус действия этих установок составляет 400 км, что больше, чем у всех предыдущих ракет, которые возможно запускать с этой платформы.

При этом разработчики утверждают, что ракеты универсальны и могут использоваться в том числе против воздушных целей.

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