"Вопрос американских биолабораторий в Армении всегда был в центре внимания профессиональных кругов. В частности, различные эксперты выражают обеспокоенность по поводу их потенциальной опасности".

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Хотя представители соответствующих структур отмечают, что речь идет о лабораториях бывших санэпидемстанций, которые были модернизированы при финансировании Вашингтона, а Никол Пашинян заверил, что, несмотря на финансовую поддержку Соединенных Штатов в деле их модернизации, они являются собственностью Республики Армения. Однако опасения от этого не уменьшаются. И вот, распространяется информация о том, что министр обороны Армении Сурен Папикян на прошлой неделе подписал с Пентагоном соглашение об открытии 13-й лаборатории в Армении.

Более того, согласно различным источникам, она будет расположена в Гюмри, в непосредственной близости от 102-й российской военной базы. Кстати, следует отметить, что еще одна из лабораторий, действующих в Армении, находится в Гюмри, причем недалеко от школы. Учитывая, что биолаборатории, как бы они ни назывались, работают с патогенами, то есть являются лабораториями с биологическим фактором, специалисты выражают обеспокоенность в связи с возможностью создания, модификации или распространения различных патогенов.

Кстати, на этом фоне многие эксперты обращают внимание на то, что в 2023 г. общее число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении составляет 545. А в 2024 году подтверждено 32 случая заражения корью. 16 человек госпитализированы. Более того, эксперты в области здравоохранения выражают обеспокоенность тем, что наряду с этими показателями даже сезонный "грипп" или желудочно-кишечные заболевания люди стали переносить тяжелее. Насколько эти случаи связаны с указанными лабораториями, трудно сказать, но специалисты не исключают возможности проведения различных экспериментов в населенных пунктах", - говорится в статье.

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