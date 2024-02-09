В Европе усомнились в лидерстве США вне зависимости от президента

Европейские чиновники усомнились в лидерстве США и возможности им доверять в стратегических вопросах вне зависимости от личности президента. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если республиканцы готовы подчиниться требованию [Дональда] Трампа проголосовать против продолжения помощи Украине, почему Европа будет полагаться на заверения [Джо] Байдена о том, что Соединенные Штаты будут "защищать каждый дюйм" территории НАТО?" - приводит издание слова анонимного чиновника из Берлина.

При этом авторы материала подчеркивают, что помощи Европейского союза (ЕС) без США будет недостаточно для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данный факт вызывает споры в Вашингтоне, так как часть бывших советников Трампа также настаивает на продолжении помощи Киеву.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!