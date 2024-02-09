Немецких военных обяжут сообщать о политических взглядах

Последователи правоэкстремистской молодежной организации "Молодая альтернатива" (входит в состав партии "Альтернатива для Германии"), проходящие службу в Бундесвере (вооруженных силах ФРГ), должны сообщать об этом своему начальству.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на заявление военной контрразведки (MAD).

Согласно документу, членство в организации, которая считается правоэкстремистской, всегда рассматривается как "фактическое свидетельство усилий", направленных против демократии, поэтому все военнослужащие, состоящие в ней, должны немедленно заявить об этом своему работодателю. Каждый член молодежной организации, находящийся на службе в Бундесвере, будет рассматриваться как подозреваемый в разведке, говорится в заявлении. В конце заявления отмечается, что "простого молчания недостаточно".

Как утверждает журнал, "Молодая альтернатива" специально пытается завербовать военнослужащих в Бундесвере.

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