Каталин Новак подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

Как сообщает Day.Az, об этом она заявила в выступлении по национальному телевидению.

"Я допустила ошибку", - сказала Новак.

Она отметила, что это последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.

Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.