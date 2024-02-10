https://news.day.az/world/1636308.html Каталин Новак подала в отставку
Каталин Новак подала в отставку
Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.
Как сообщает Day.Az, об этом она заявила в выступлении по национальному телевидению.
"Я допустила ошибку", - сказала Новак.
Она отметила, что это последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.
Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.
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