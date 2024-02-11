ЕС угрожал премьеру Венгрии

Лидеры Европейского союза открыто угрожали навредить экономике Венгрии в случае отказа одобрить финансирование для Украины.

Как передает Day.Az, об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

"Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу", - сказал советник в интервью изданию Exxpress.

Такой подход Балаж Орбан назвал "де-факто политическим изнасилованием". По его словам, у Венгрии сильная экономика, а Будапешт дал понять, что не боится угроз.