Олимпиада в Париже усугубит социальную изоляцию французов

На британском сайте Actual News Magazine опубликована статья, посвящённая проблемам, связанным с проведением Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Предлагаем вниманию читателей Day.Az перевод данного материала.

"Для зимней Олимпиады в Ванкувере в 2010 году и парижских игр этим летом неизменным остается одно: глобальное событие усугубляет изоляцию самых уязвимых слоёв населения под прикрытием прогрессивного "социального маркетинга". Об этом предупреждают французские и канадские активисты за пять месяцев до начала Олимпийских игр в Париже.

Насильственное изгнание нежелательных слоев населения (бездомных, мигрантов и т.д.) по мере приближения спортивного мероприятия представляет собой "социальное наследие" игр в Ванкувере. Такое мнение выразили коллектив Revers de la Medal, объединяющий 80 французских ассоциаций и НПО, а также канадские организации, защищающие социальные права, на совместной пресс-конференции в Париже.

"В Британской Колумбии и Иль-де-Франс состояние улиц разное, но практика преследования и высылки очень похожа, - сказал Пол Алаузи - представитель Revers de la Medal, который уже несколько месяцев осуждает социальную чистку в парижском регионе. - В обоих случаях лексика одна и та же".

"В Ванкувере спустя 14 лет после зимних игр мы всё ещё далеки от плана по социальной интеграции, - сказал член канадской ассоциативной делегации Ирвин Остинди. - Это якобы социальный маркетинг, но на местах мы скорее видим чистку и социальное угнетение".

Штрафы

По словам канадского историка Натана Кромптона, в предшествующие годы в неблагополучных районах уличным торговцам выписывались штрафы с целью заставить их покинуть близлежащие территории.

"Эта тенденция усиливалась по мере приближения важного события", - сказал Кромптон, напомнив о законе, введенном в Британской Колумбии, для вытеснения бездомных.

"Эта ситуация напоминает текущую обстановку в Иль-де-Франс, - отметили французские активисты, говоря о регулярной эвакуации мигрантов из установленных ими палаток. Правительство приняло решение о перемещении мигрантов, эвакуированных из временных лагерей в провинции.

В 2010 году канадские власти "изменили места распределения продовольствия", отдалив их на несколько километров. "Это означало, что у самых уязвимых слоев населения больше не было средств, чтобы добраться туда", - сказал активист Дэйв Хэмм.

Если так и дальше будет продолжаться, то Олимпиада в Париже может усугубить социальную изоляцию.

"Всё закончится, как в Ванкувере"

Именно поэтому французские ассоциации намерены обратиться к Оргкомитету Олимпийских игр (COJO) с просьбой создать "фонд солидарности" для покрытия расходов на распределение продовольствия или экстренное размещение 7 000 лиц в Парижском регионе дополнительно.

"Нужно быть наивным, чтобы считать, что, когда за 170 дней население региона Иль-де-Франс увеличится вдвое, то все будет нормально. Необходимо создать центр приема беженцев. Каждый день в Париж будут прибывать люди, спасающиеся от войн, и их нужно будет принимать", - сказал Алаузи.

В конце января правозащитница Клэр Эдон высказалась по поводу судеб бездомных, которые по мере приближения игр могут представлять "риск для соблюдения прав и свобод уязвимых лиц".

"За пять месяцев до Олимпиады мы уже наблюдаем криминализацию работников с нестандартной занятостью, которых заставляют покинуть территорию Франции, - сообщила Аурелия Уот из парижской коллегии Solidarité. - Это будет только усиливаться. И мы боимся, что всё закончится, как в Ванкувере", - говорится в статье.

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