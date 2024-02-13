https://news.day.az/world/1636974.html В России перестали продавать армянскую минеральную воду «Джермук»
В России перестали продавать армянскую минеральную воду «Джермук»
Россия приостановит продажу минеральной воды "Джермук" армянского производства.
Как сообщает Day.Az, причиной стал ожог пищевода жителя Владикавказа после употребления воды данной марки.
Стало известно, что вместо воды в бутылке был уксус.
Роспотребнадзор распространил заявление в связи с инцидентом. С целью проверки на безопасность воды на территории страны приостанавливается продажа некоторых партий воды торговой марки "Джермук".
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