Глава британского МИД посетил Фолклендские острова

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл на Фолклендские (Мальвинские) острова, это первый визит главы британского внешнеполитического ведомства на архипелаг за 30 лет. В понедельник министр встретился с представителями местных властей и возложил цветы к мемориалу британским военнослужащим, погибшим в ходе Фолклендской войны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На Фолклендских островах я отдал дань уважения всем тем, кто погиб в 1982 году в ходе конфликта. Мы никогда не забудем верную службу британских войск, - написал Кэмерон на своей странице в X (ранее Twitter). - Мы всегда будем защищать права жителей Фолклендских островов и их труд, поддерживающий созданное здесь процветающее современно общество".

В преддверии визита министр подчеркнул, что, пока острова хотят оставаться "частью британской семьи, вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению".

После Фолклендских островов Кэмерон также посетит Бразилию, где примет участие в совещании руководителей дипведомств стран Группы двадцати в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля, а затем Парагвай и США.

Фолклендские (Мальвинские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелся вооруженный конфликт. Южноамериканская республика потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

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