Премьер Японии выступит перед Конгрессом США

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего предстоящего визита в США выступит перед американским Конгрессом. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что выступление японского премьера перед обеими палатами Конгресса США может состояться 11 апреля. Ранее уже сообщалось, что в начале апреля Кисида планирует посетить США и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Предыдущий визит Кисиды в Вашингтон состоялся в январе 2023 года.

Выступая на пленарном заседании ключевой нижней палаты японского парламента в конце января 2024 года, Кисида подчеркнул, что Япония намерена продолжать укреплять отношения с США в различных областях, поскольку альянс с Вашингтоном, по его словам, способствует региональным миру и стабильности.

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