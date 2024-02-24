Трамп считает, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

Весь мир смеялся над США после решения американского лидера Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Такое мнение выразил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире", - сказал он в пятницу, выступая перед своими сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Республиканец напомнил, что при администрации демократа Байдена "многое произошло", и заявил, что предотвратил бы конфликты в Украине и в секторе Газа.

Трамп, выступая в пятницу на конференции консервативных кругов под Вашингтоном, выразил мнение, что при нынешнем президенте Соединенные Штаты стали посмешищем. "Мы стали посмешищем. Над нами смеются. У нас нет лидера, которого уважали бы. Как можно уважать этого парня [Байдена]? Он не может связать два предложения", - сказал политик. По его словам, США "не выживут", если на президентских выборах в ноябре победит демократ Байден.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции (с 2010 по 2013 год) численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние военнослужащие США покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.

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