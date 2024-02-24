В конгрессе США предлагают выйти из ООН

Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Мэтт Гаетц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН - покинуть США", - заявил Гаетц на встрече с избирателями в "родном" штате Флорида.

Гаетц уточнил, что Соединенные Штаты должны ликвидировать штаб-квартиру объединения на собственной территории. Причиной для этого американский конгрессмен назвал позицию ООН насчет палестино-израильского конфликта - Гаетц утверждает, что ООН якобы "атаковала и убивала израильтян".

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