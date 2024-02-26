Политтехнолог признался в создании дипфейка Байдена

Политолог Стив Крамер, сотрудничающий с Демократической партией, признался в том, что подделал голос президента США Джо Байдена и организовал массовый обзвон избирателей в штате Нью-Гэмпшир. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал NBC News.

Используя искусственный интеллект, он создал дипфейк, который призывал местных демократов не участвовать во внутрипартийных выборах, это стало предметом расследования полиции.

"Вечером в воскресенье, 20 января, за два дня до праймериз в Нью-Гэмпшире, я начал автоматический обзвон пяти тысяч демократов, которые с наибольшей вероятностью пришли бы голосовать", - цитирует телеканал полученное заявление Крамера. Он добавил, что автоматическая версия голоса президента Джо Байдена была создана с использованием онлайн-технологии.

Крамер работал на тот момент с конгрессменом Дином Филлипсом, который являлся конкурентом Байдена в борьбе за право представлять демократов на президентских выборах 2024 года. Сам Филлипс осудил обзвон избирателей с использованием дипфейка президента.

Крамер выразил мнение, что необходимо принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. "Инвестировав всего 500 долларов, любой может повторить мой обзвон. Необходимы срочные действия со стороны всех регулирующих органов и платформ", - отметил он.

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