Премьер Венгрии призвал одобрить заявку Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, он заявил, что сотрудничество в оборонной сфере Будапешта и Стокгольма укрепят безопасность Венгрии. "Поэтому я прошу своих коллег-депутатов одобрить сегодня на голосовании закон о вступлении Швеции в НАТО", - резюмировал политик.

Издание напоминает, что визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Будапешт и подписание двустороннего соглашения о поставках оружия позволили прийти к компромиссу с венгерской стороной. Ратификация заявки завершит вступление в Североатлантический альянс и завершает историю шведского нейтралитета в международных делах.

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