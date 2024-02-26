Польские фермеры заблокировали границу со Словакией

Группа из нескольких десятков польских фермеров заблокировала пограничный переезд "Барвинек" на границе со Словакией. Об этом сообщает телеканал Polsat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этим данным, на дорогу выехали 10-12 тракторов, которые полностью перекрыли движение на один час. Организаторы акции заявили, что их цель - поиск украинского зерна, которое может ввозиться в Польшу со словацкой территории.

"Позже мы будем проверять грузовые автомобили, которые въезжают в Польшу со стороны Словакии, не везут ли они [украинское] зерно. Мы посчитаем, сколько товара въезжает с одной стороны [границы] на другую", - заявил телеканалу один из организаторов блокады Мачей Вижовский. Он добавил, что в дальнейшем легковые автомобили и автобусы будут без проблем пропускаться через перекрытое шоссе.

Предполагается, что блокада продлится до вечера 29 февраля.

Ранее в понедельник польские сельхозпроизводители заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс".

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