Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во вторник с рабочим визитом в Грецию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Грецию. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом", - говорится в сообщении.

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