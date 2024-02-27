https://news.day.az/world/1640644.html Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом
Пашинян отправился в Грецию с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во вторник с рабочим визитом в Грецию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился с рабочим визитом в Грецию. В рамках визита запланированы встречи премьер-министра с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Константиносом Тасуласом", - говорится в сообщении.
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