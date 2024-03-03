Прием Швеции в НАТО назвали провокацией

Прием Швеции в Организацию Североатлантического договора (НАТО) является провокацией и шагом к Третьей мировой войне. Такое мнение выразил председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи, слова которого передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО", - сказал он.

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