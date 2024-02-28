Лавров посетит Турцию

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию состоится 1-2 марта. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Youtube, передает Day.Az.

"Первого-второго марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию для участия в Анатолийском дипломатическом форуме, запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой", - анонсировала она двустороннюю встречу.

По словам Захаровой, Лавров и его турецкий визави обсудят "широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес".

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