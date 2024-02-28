В Германии неизвестный напал с ножом на учеников

В городе Дуйсбурге на западе Германии неизвестный напал с ножом на учеников католической школы. Об этом сообщает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, двое детей получили серьезные ранения. Один из учителей, увидев нападение, вызвал сотрудников правоохранительных органов, они задействовали спасательный вертолет.

По предварительной информации, дети подверглись нападению, когда возвращались домой из католической школы. Полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего молодого человека. Мотивы его нападения неизвестны.

На месте преступления работают следователи, полиция также ищет свидетелей преступления.

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