Песков ответил на слова главы Пентагона о конфликте России и НАТО

Заявление американского министра обороны Ллойда Остина о том, что в случае поражения Украины может начаться конфликт между НАТО и Россией, - безответственно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана. Эти заявления ведут к дальнейшему нагнетанию напряженности, хотя ее дальше-то уже нагнетать вроде бы некуда", - отметил Песков.

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