Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции.

"Мы ожидаем лишь ответа на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении. Все проблемы начались с того момента, когда Ереван поднял этот вопрос", - сказал он.

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