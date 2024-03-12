https://news.day.az/world/1644186.html Армения выйдет из ОДКБ если... - Пашинян
Армения выйдет из ОДКБ если... - Пашинян
Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции.
"Мы ожидаем лишь ответа на один вопрос: какова зона ответственности организации в Армении. Все проблемы начались с того момента, когда Ереван поднял этот вопрос", - сказал он.
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