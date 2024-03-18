Карабахские армяне бегут из Армении

За почти пять месяцев из Армении выехали и не вернулись 7 825 армян, вернувшихся в Армению из Карабаха.

Как передает Day.Az, об этом сообщили армянские СМИ.

Так, с сентября 2023 года по 4 марта 2024 года Армению покинуло 13 619 армян, ранее живших в Карабахе. Из них вернулось только 5794.

Отметим, что это не первые сообщения местных СМИ о покидающих страну карабахских армянах.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на декабрь 2023 года, согласно официальной статистике, более 17 тысяч человек, вернувшихся из Карабаха в Армению, уже покинули страну.

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