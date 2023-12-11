Переехавшие в Армению карабахские армяне массово покидают страну

Переехавшие в Армению из Карабахского региона Азербайджана армяне покидают эту страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель партии "Демократическая консолидация" Сурен Петросян.

Он отметил, что, согласно официальной статистике, более 17 тысяч человек, переехавших из Карабаха в Армению, уже покинули страну.

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