Армяне боятся увидеть турок в составе миссии Евросоюза

Автор: Байрам Эльшадов

В политической жизни Армении возникла весьма интересная ситуация, которая не на шутку напугала депутатов парламента. Суть проблемы заключается в том, что армяне испугались возможности увидеть представителей Турции в составе наблюдательной миссии ЕС.

Вопрос стал настолько актуальным, что в парламент вызвали замглавы МИД Армении Мнацакана Сафаряна. Депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян обратил внимание на то обстоятельство, что, согласно документу, в состав миссии могут войти представители стран, не входящих в ЕС, однако пункта об одобрении кандидатур со стороны Армении нет.

"Если ЕС дается такая возможность, то могут ли в состав миссии включить наблюдателя, например, из Турции, Албании?" - спросил Манукян.

В ответ Сафарян, представляющий законопроект, ответил, что договоренность по этому вопросу достигается путем политического диалога. Так, например, было в случае с представителем Канады.

Однако странно то, что в Армении испугались присутствия представителя Турции. Неужели дело лишь в том, что в Армении видят врага в лице всего турецкого? Если так, то почему тогда в Армении так много турецких товаров?

Да и депутаты должны понимать, что представитель Турции не сможет повлиять на работу миссии так, чтобы она стала угрозой для Еревана.

Конечно, остается еще один вариант. Возможно, у армян установились теплые и дружественные отношения с составом миссии, а присутствие турецкого представителя сделает их менее предвзятыми?

В любом случае, однозначно видно то, что армянские депутаты запаниковали от одной возможности участия представителя Турции в миссии ЕС. Видимо, им и их европейским партнерам есть что прятать.

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