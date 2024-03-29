Армения может остаться у разбитого корыта, поверив обещаниям ЕС

Армения может остаться у разбитого корыта, если поверит пустым обещаниям Евросоюза о доступе к общему рынку ЕС и решится ради этого на выход из ЕАЭС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказали в МИД РФ, комментируя доклад "Сети друзей Армении" об углублении отношений ЕС и Еревана, подготовленный под руководством экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

"Согласно докладу, Еревану надлежит выйти из ЕАЭС, в котором Армения, к слову, является основным бенефициаром. При этом о том, когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается. Может случиться так, что следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта", - сказали в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, невозможно отделаться от ощущения, что Евросоюз воспринимает Армению исключительно как источник ресурсов и прибыли для Европы.

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