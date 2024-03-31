В Турции началось голосование на муниципальных выборах

Голосование на выборах в местные органы власти в Турции началось с юго-востока республики, где избирательные участки открылись на час раньше, в 07:00 по местному времени. На основной части страны выборы начнутся в 08:00 и завершатся в 17:00.

Как передает Day.Az, по решению турецкого Центризбиркома, изменения в график голосования внесены с учетом особенностей месяца Рамадан, когда мусульмане традиционно соблюдают пост. Они касаются 32 провинций из 81.

В Турции выбирают мэров городов, муниципалитетов и других органов местной власти. В них, по данным ЦИК, примут участие 61,4 млн избирателей.

По данным МВД Турции, безопасность выборов обеспечивают порядка 600 тыс. представителей органов правопорядка, а также волонтеры.

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