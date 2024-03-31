Меган Маркл не приедет с принцем Гарри в Великобританию

Герцогиня Меган Маркл не приедет в Великобританию в ближайшее время из-за запуска собственного бренда American Riviera Orchard. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл. Королевский эксперт Том Куинн считает, что герцогиня останется в Калифорнии вместе с детьми.

"Гарри знает, что ему придется время от времени возвращаться в Великобританию. Он всегда чувствует себя в большей безопасности, если Меган едет с ним, но она не собирается делать этого в обозримом будущем", - сказал Куинн.

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