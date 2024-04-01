В Германии выступили против возвращения обязательной воинской повинности

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил против возвращения в стране обязательной воинской повинности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, этот шаг, по его словам, приведет к высоким экономическим затратам.

"Экономические затраты на всеобщую обязательную службу были бы очень высокими, принимая во внимание нехватку рабочей силы в стареющем обществе. Меня также не убеждает идея медицинского освидетельствования всех призывников, которые затем вообще не призываются", - заявил Линднер агентству DPA. При этом он высказался за усиление военного резерва Бундесвера (ВС ФРГ).

"Лучшая альтернатива обязательной военной службе, которая снова обсуждается - это усиленный резерв. Граждане должны иметь возможность параллельно с гражданской профессией на протяжении длительного времени быть в распоряжении Бундесвера на добровольной основе", - указал глава Минфина ФРГ.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года. Писториус распорядился предоставить до 1 апреля варианты несения военной службы в ФРГ, которые бы соответствовали нынешней ситуации с безопасностью. До этого министр высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В армии целенаправленно обращаются к тем, кто, по оценке военных, подходит наилучшим образом. Однако, по мнению местных наблюдателей, для реализации такого варианта в Германии пока попросту не хватает казарм и военных специалистов.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию.

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