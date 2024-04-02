Южная Корея создала исследовательский центр по применению ИИ в военной сфере

Минобороны Южной Кореи открыло научно-исследовательский центр по изучению возможностей перспективного применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в оборонной сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, центр военного ИИ запустили в городе Тэджон в 139 км от Сеула. Новое учреждение займется изучением способов управления различными подразделениями и оценкой обстановки на поле боя при помощи ИИ. Отмечается, что работа центра направлена на оптимизацию кадрового состава вооруженных сил республики и внедрение высоких технологий в оборонную сферу страны.

По данным агентства, на церемонии открытия присутствовал министр обороны Шин Вон Сик и министр науки Ли Чжон Хо. Главы ведомств подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в таких секторах, как производство полупроводников, аэрокосмическая отрасль и кибертехнологии.

В 2023 году премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что правительство республики будет наращивать инвестиции в технологии ИИ с целью сделать страну одним из трех мировых лидеров в этой сфере к 2027 году. Он добавил, что правительство будет стимулировать спрос на технологию ИИ в государственном и частном секторах экономики, помогать профильным компаниям наращивать капитал, а также предоставит доступ к своим базам данных частным фирмам, работающим с технологиями искусственного интеллекта и обработки информации.

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