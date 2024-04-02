https://news.day.az/world/1649000.html Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть
Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть
Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Об этом заявил руководитель и духовный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Гадкий режим (имеется в виду Израиль - прим.) получит возмездие от рук наших храбрых людей. <...> Мы заставим их пожалеть об этом преступлении", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.
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