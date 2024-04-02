Израиль передал ХАМАС новые предложения по перемирию

Израиль через посредников передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"В рамках переговоров, при полезном посредничестве Египта, посредники сформулировали обновленное предложение для ХАМАС. Израиль ожидает, что посредники предпримут решительные действия в отношении ХАМАС для продвижения переговоров к соглашению", - говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

При этом каких-либо дополнительных деталей о предложении израильской стороны в сообщении канцелярии не приводится.

Отмечается, что Израиль продолжает прилагать все необходимые усилия для освобождения заложников от ХАМАС и их возвращения в Израиль.

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