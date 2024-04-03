Страшные последствия сильного ветра и града в Китае

- есть погибшие и десятки тысяч пострадавших

Жертвами сильного ветра с градом в восточной китайской провинции Цзянси стали семь человек, еще порядка 93 тыс. пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил провинциальный штаб по борьбе с наводнениями.

Согласно данным ведомства, с 31 марта в зоне бедствия оказались девять городов и 54 уезда. Экстренными службами в безопасные места было эвакуировано свыше 800 человек. Градом побило сельскохозяйственные культуры на площади 5,7 тыс. га, более 90 строений полностью разрушены или получили серьезные повреждения.

По предварительным оценкам, удар стихии нанес провинции прямой экономический ущерб на сумму 150 млн юаней (около 21,1 млн доллара).

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