https://news.day.az/world/1650940.html Сейрана Оганяна и его товарищей прогнали с закрытого обсуждения в парламенте Армении - ВИДЕО
Сейрана Оганяна и его товарищей прогнали с закрытого обсуждения в парламенте Армении - ВИДЕО
Бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и его коллег-оппозиционеров, в числе которых Левон Кочарян, не допустили к закрытому обсуждению по вопросу делимитации, которое инициировала парламентская оппозиция.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян объяснил запрет тем, что у них нет доступа к секретным материалам.
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