Сейрана Оганяна и его товарищей прогнали с закрытого обсуждения в парламенте Армении

Бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна и его коллег-оппозиционеров, в числе которых Левон Кочарян, не допустили к закрытому обсуждению по вопросу делимитации, которое инициировала парламентская оппозиция.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спикер парламента Армении Ален Симонян объяснил запрет тем, что у них нет доступа к секретным материалам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!