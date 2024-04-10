Кремль намекнул Армении идти на диалог

В Кремле надеются, что сложные моменты в отношениях РФ и Армении найдут решение в диалоге.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скоро лидеры России и Армении будут иметь возможность все обсудить. Проходят диалоги на рабочем уровне, что тоже очень важно.

Армения - близкий партнер, союзник России, страна, с которой РФ объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и, конечно, исторические двусторонние отношения", - добавил он.

Отметим, что сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не хочет спорить с Россией, но отношения с ней трансформируются.

Премьер в парламенте заявил, что сейчас происходит переход от отношений "исторической Армении" и России к отношениям "реальной Армении" и России.

"Это иногда столь же болезненно, что и внутренняя трансформация в самой Армении. Но нужно сделать все для наполнения этой трансформации "позитивными историями". Армения к такой работе с Россией готова, и отношения с ней сложно переоценить с точки зрения экономики, безопасности, государственности Армении", - добавил он.

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