"Последние визиты показывают, что Пашинян потерял поддержку Запада. И нынешнее правительство Армении неприемлемо для консолидированного Запада, проще говоря, они его отвергли. Были вещи, которые Пашинян должен был сделать ради Запада, но он этого не сделал. А сидение на двух стульях никогда не прощается".

Как передает Day.Az, об этом бывший депутат Вардан Хачатрян заявил в беседе с армянскими СМИ.

"В Брюсселе нам дали какие-то финансовые средства, которые ничего не могут изменить, однако также удивляет непонятная восторженная пропаганда властей. Нам вообще не следовало ехать в Брюссель, потому что Европа ничего не решает, Европа находится под контролем США. Это их священная обязанность - следовать своим интересам, а Армения не является частью их интересов. Европейцы через Пашиняна продемонстрировали очевидную сегрегацию, политику принудительной изоляции по отношению к армянскому народу. Консолидированный Запад просто занят обслуживанием своих интересов.

Что касается того, на кого сейчас сделает ставку Запад, сказать сложно, сейчас все учуяли перемены, но когда выяснится, что с обществом есть проблемы, то со стороны Запада будут кардинальные решения, как это произошло в случае с Саакашвили и Навальным, когда, например, выяснилось, что против Навального выдвинуты серьезные уголовные обвинения или Саакашвили запретили въезд в США", - заявил депутат.

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