https://news.day.az/world/1651668.html В Китае произошло землетрясение
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 434 км к юго-востоку от города Хотан, в котором проживают около 408 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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