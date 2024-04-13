В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 434 км к юго-востоку от города Хотан, в котором проживают около 408 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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