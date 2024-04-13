В Турции произошло землетрясение

В турецком секторе Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD), передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 246 км от побережья острова Гокчеада провинции Чанаккала.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,68 километра.

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