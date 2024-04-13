https://news.day.az/world/1651674.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецком секторе Эгейского моря произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD), передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в 246 км от побережья острова Гокчеада провинции Чанаккала.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5,68 километра.
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