Трамп даст показания по делу о подлоге финансовых документов

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что даст показания на заседании по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег Сторми Дэниэлс.

"Я говорю правду, я имею в виду, что все, что я могу сделать - это сказать правду. А правда в том, что никакого дела нет", - сказал он телеканалу NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я бы точно дал показания", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он участвовать в заседании.

Ранее суд в Нью-Йорке вновь отклонил ходатайство представителей Трампа, просивших отложить начало рассмотрения дела по существу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization до решения Верховного суда о наличии у экс-главы американской администрации иммунитета от юридического преследования. Судебный процесс должен начаться 15 апреля.

Поводом к расследованию дела, связанного с Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд), стала публикация издания The Wall Street Journal в январе 2018 года. По данным газеты, за месяц до победы Трампа на выборах 2016 года его адвокат Майкл Коэн выплатил актрисе $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом в 2006-2007 годах.

В 2018 году Майкл Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Сторми Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензии Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Манхэттене выдвинул в отношении Трампа уголовные обвинения по делу о выплатах Сторми Дэниэлс. Таким образом Трамп стал первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение уголовного правонарушения.

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