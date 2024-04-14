Сегодня Израиль примет решение по поводу ответного удара по Ирану

Сегодня правительство Израиля примет решение по поводу удара в ответ на нападение Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью Sky News заявил представитель израильской армии подполковник Петер Лернер.

Отметим, израильская армия сообщила сегодня, что из-за ночной атаки на территорию страны был нанесен удар по крупному объекту движения "Хезболла" в Ливане.

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