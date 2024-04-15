После аварии на фуникулере в Турции арестовали пять человек

Суд арестовал пять человек в рамках расследования аварии на фуникулере в Анталье (Турция) с одним погибшим и 17 пострадавшими.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр юстиции страны Йылмаз Тунч в соцсети X.

"Были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, среди них - сотрудники компании, эксплуатирующей дорогу, а также ответственные за ее ремонт и техническое обслуживание. В отношении восьми введен судебный контроль, еще одного отпустили на свободу", - написал он.

Авария на фуникулере произошла вечером 12 апреля. Сломалась опора канатной дороги Сарысу - Тюнектепе, действующей в районе Коньяалты, одна из кабинок упала на землю. В кабинках, оставшихся на высоте, застряли 174 человека, их эвакуировали с привлечением вертолетов.

По предварительным данным, причиной аварии стала коррозия металлических конструкций. Предприятие, которому принадлежал фуникулер, работало с нарушениями. В частности, у компании не было плана действий в чрезвычайных ситуациях.

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